Нефть растет на ожиданиях стимулирования экономики Китая и ослаблении доллара

Цены на нефть выросли во вторник на ожиданиях потенциального экономического стимулирования со стороны Китая, здорового спроса в остальной Азии и сокращения запасов нефти в США.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 64 цента, или на 0,8%, до 84,82 доллара за баррель по состоянию на 05:57 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую West Texas Intermediate выросли на 67 центов, или на 0,8%, до 80,41 доллара за баррель.

Причины

Данные из Китая показали, что потребительская инфляция в марте достигла самых медленных темпов с сентября 2021 года, что свидетельствует о том, что слабость спроса сохраняется на фоне неравномерного восстановления экономики, что вызвало ожидания, что Пекин может принять меры для стимулирования роста.

"Мартовский индекс потребительских цен в Китае оказался ниже, чем ожидалось, что может побудить китайское правительство к дальнейшему стимулированию экономики", - отметила Тина Тенг, аналитик CMC Markets.

Фьючерсы на нефть также выросли, поскольку доллар ослаб на ожиданиях того, что Федеральная резервная система США приближается к завершению цикла повышения ставок. Более слабый доллар делает нефть дешевле для тех, кто держит другие валюты.

"Поскольку все больше центральных банков приостанавливают повышение ставок, например, Резервный банк Австралии, Банк Кореи ... ожидания того, что ФРС еще больше сократит свою жесткую политику, укрепились", - сказала Тенг.

Признаки высокого спроса на топливо в Индии, третьем крупнейшем потребителе нефти в мире, в марте также поддержали цены.

В прошлом месяце потребление топлива подскочило на 5% по сравнению с предыдущим годом до рекордных 4,83 млн баррелей в сутки.

Экономическая правда