Bitcoin поднялся выше $30 тысяч впервые с июня 2022 года

Криптовалюта Bitcoin поднялась выше 30 тыс долл впервые с июня 2022 года, с начала года она выросла уже более чем на 80%.

Об этом сообщает Bloomberg, Coindesk.

Скачок оказался интенсивнее, чем почти 20% роста индекса Nasdaq 100, с которым Bitcoin движется в тандеме.

Стремительный рост котировок частично компенсирует часть потерь Bitcoin с 2022 года. Тем не менее, Bitcoin до сих пор на 50% ниже своего исторического максимума в ноябре 2021 года.

На 9:30 по Киеву котировки Bitcoin составляли 30,06 тыс доллара, в то же время на последние сутки достигали отметки в 30,4 тыс долл.

Подорожание Bitcoin набрало силы за последний месяц после краха трех американских банков, что возродило среди инвесторов в криптовалюту биткойна мнение о том, что токен предлагает более привлекательную альтернативу традиционным финансовым рынкам.





