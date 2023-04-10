Ветераны смогут получить грант на собственный бизнес: что для этого нужно

С 10 апреля участники боевых действий могут получить гранты в 250 тыс грн - 1 млн грн на старт или развитие собственного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Так, новыми программами предусмотрено предоставление грантов в размере:

250 тыс грн: для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью вследствие войны при условии создания одного рабочего места;

500 тыс грн: для жены/мужа участника боевых действий и/или лица с инвалидностью вследствие войны при условии создания двух рабочих мест;

1 млн грн: для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью вследствие войны, которые зарегистрированы как ФЛП более 3 лет, при условии создания четырех рабочих мест, не менее 2 из которых займут ветераны или лица с инвалидностью вследствие войны.

Отмечается, что гранты на 500 тыс грн и 1 млн грн будут предоставляться при условии софинансирования с получателем: 30% средств вкладывает получатель гранта, 70% средств добавляет государство в виде гранта.

Грантовые средства можно использовать на приобретение оборудования, сырья, материалов, аренду помещения и транспортных средств для бизнеса, а также закупку лицензионного программного обеспечения, оплату услуг по маркетингу и рекламе.

Чтобы получить грант, ветеран или второй человек в супружестве ветерана должны подать заявку через портал Дія вместе с бизнес-планом своего проекта. После проверки кредитной истории заявителя, его документов и оценки бизнес-плана, он должен пройти собеседование со специалистами Госслужбы занятости. По результатам собеседования принимается решение о предоставлении или отказе в гранте.

Кроме того, говорят в Минэкономики, получатели грантов смогут бесплатно пройти обучение по предпринимательству и получить консультации в региональных центрах занятости.