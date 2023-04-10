В СБУ рассказали, как руководство "Антонов" не пускало Нацгвардию на аэродром

Перед началом великой войны в январе-феврале 2022 года руководство госпредприятия "Антонов" проигнорировало обращение Нацгвардии о доступе на аэродром в Гостомеле для возведения укреплений. В конце концов россиянам удалось захватить аэродром и уничтожить крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия".

Об этом говорится в статье ЭП.

Служба безопасности установила, что в январе-феврале 2022 года гендиректор ГП Антонов Сергей Бычков и его заместители перекрыли Нацгвардии доступ на аэродром в Гостомеле.

Источники ЭП в Службе безопасности уточнили, что Нацгвардия пыталась договориться с администрацией аэродрома еще в январе. Однако руководство "Антонова" не пускало военных на объект и требовало документов с указанием количества личного состава, воинских частей, вооружения и расположения средств ПВО.

Такой документ "Антонову" был представлен 3 февраля. Затем весь месяц руководство под разными предлогами не давало разрешение и пустило Нацгвардию на аэродром только 23 февраля, за день до начала вторжения россиян. В итоге военные имели меньше времени на подготовку к штурму аэродрома в Гостомеле.

"Следователи также считают, что именно халатность Бычкова привела к потере самолета "Мрия", ведь судно могло улететь в Германию задолго до 24 февраля", - говорится в статье.

За месяц до вторжения руководству "Антонова" написали из агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) и предложили предприятию переместить самолеты на аэродром в Лейпциге. Парковочные места были готовы 26 января. Однако это предложение команда Бычкова проигнорировала и отправила "Мрию" в Гостомель на ремонт одного из шести двигателей.

Ан-225 и Ан-124 планировали перегнать в Германию 25 февраля.

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