Рада освободила от НДС и пошлины товары для безопасности и обороны
Верховная Рада на заседании в понедельник 10 апреля поддержала освобождение от налога на добавленную стоимость и пошлины товаров для безопасности и обороны.
Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Совета Ярослав Железняк в Telegram.
За законопроекты №9061 и 9062 в целом проголосовали 317 и 316 народных депутатов соответственно.
Согласно документам от налогообложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины освобождаются принадлежащие:
- Минобороны;
- ВСУ;
- другим военным формированием;
- разведывательным органам;
- органам специального назначения с правоохранительными функциями, на которые возложены функции по обеспечению обороны государства.
А также помещены в таможенный режим переработки за пределами таможенной территории Украины и продуктов их переработки, которые возвращаются на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта после ремонта и/или обслуживания.
"Также предлагается освобождение от налогообложения НДС операций по поставке услуг, связанных с программным обеспечением военного назначения, международная передача которого подлежит государственному контролю", - добавил Железняк.
Экономическая правда