Рада освободила от НДС и пошлины товары для безопасности и обороны

Верховная Рада на заседании в понедельник 10 апреля поддержала освобождение от налога на добавленную стоимость и пошлины товаров для безопасности и обороны.

Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Совета Ярослав Железняк в Telegram.

За законопроекты №9061 и 9062 в целом проголосовали 317 и 316 народных депутатов соответственно.

Согласно документам от налогообложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины освобождаются принадлежащие:

Минобороны;

ВСУ;

другим военным формированием;

разведывательным органам;

органам специального назначения с правоохранительными функциями, на которые возложены функции по обеспечению обороны государства.

А также помещены в таможенный режим переработки за пределами таможенной территории Украины и продуктов их переработки, которые возвращаются на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта после ремонта и/или обслуживания.

"Также предлагается освобождение от налогообложения НДС операций по поставке услуг, связанных с программным обеспечением военного назначения, международная передача которого подлежит государственному контролю", - добавил Железняк.

Экономическая правда