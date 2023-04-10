Прямое сообщение между Черниговом и Киевом через Десну возобновили: дорога займет 2 часа

фото: мининфраструктуры

Мининфраструктуры заявило об открытии движения транспорта по мосту через реку Десна в Черниговской области - таким образом, восстановлено прямое сообщение между Черниговом и Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

Отмечается, что полукилометровый мост через Десну был разрушен в начале полномасштабного вторжения.

Отсутствие движения через него заставляло водителей тратить вдвое больше времени на объезд по дороге Р-69 Киев - Вышгород - Десна - Чернигов через разрушенные переправы вокруг Чернигова, добавили в министерстве.

Строительные работы по восстановлению моста стартовали во второй половине 2022 года после разминирования территории и части Десны.

Теперь же от областного центра до столицы можно доехать по удобной дороге за 2 часа, отметили в МИУ.

Движение открыто по первому проезду и разрешено всем видам транспорта в обе стороны. На втором проезде все еще продолжаются работы.

"Восстановление транспортных путей на Черниговщине - необходимое условие для защиты наших северных рубежей и нормализации жизни в общинах Черниговщины. С момента деоккупации области весной прошлого года уже обустроили 20 временных переправ, капитально ремонтируем более 10 мостов.

Работаем также над восстановлением критической инфраструктуры в области. Стремимся создать все инфраструктурные условия для возвращения украинцев домой", - заявил вице-премьер - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

В целом в результате полномасштабного вторжения России на Черниговщине было повреждено 680 километров дорог государственного значения и 27 мостов.

Экономическая правда