Параллельный импорт в РФ достиг более $20 миллиардов и повлек за собой нехватку складов в соседних странах

Объем параллельного импорта в Россию превысил 20 миллиардов долларов и усложнил ситуацию со складами в транзитных странах, включая Беларусь, Казахстан, Киргизию.

Об этом пишет российское издание "Коммерсант".

Издание отмечает, что число запросов российских компаний на склады в постсоветских странах к началу весны увеличилось на 40-50%, почти до 400 тыс. кв. м

Аналитики объясняют, что интерес к рынкам СНГ начал резко расти еще в прошлом году, когда нужно было отлаживать логистические цепочки для параллельного импорта в Россию.

По данным Федеральной таможенной службы, к декабрю 2022 года объем параллельного импорта с начала его запуска в марте достиг 20 млрд долл., или около 2,4 млн тонн товаров. Кроме того, ряд международных компаний рассматривают работу в СНГ как возможность продолжения бизнеса с РФ.

Основной спрос на склады в постсоветском пространстве формируют крупные ритейлеры, в том числе с e-commerce и логистические операторы. Около 80% запросов исходит от Wildberries и Ozon.

Однако заметный рост спроса российских компаний на складские помещения в странах СНГ столкнулся с серьезным недостатком предложения.

По словам партнера NF Group Константина Фомиченко, в Казахстане, Грузии, Армении, Киргизии и Таджикистане свободных площадей практически нет, в Беларуси уровень вакансии в логистических парках не превышает 2,8% с 1,6 млн кв. м готовых объектов, в Узбекистане – 4,5% из 207 тыс. кв. м. Нехватка складской инфраструктуры осложняет дальнейший рост объемов параллельного импорта в Россию, говорит один из логистических операторов.

Экономическая правда