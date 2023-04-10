Швейцария увеличила экспорт лекарств в РФ до рекордных показателей

Швейцария с марта 2022 года увеличила до рекордных 2 млрд евро (на 40%) экспорт фармацевтической продукции в РФ по сравнению с предыдущими 12 месяцами.

Об этом пишет Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на данные Федерального таможенного управления.

Издание отмечает, что Федеральный совет Швейцарии полторы недели назад одобрил присоединение страны к 10-му пакету санкций ЕС против РФ.

"Историческим шагом стало то, что Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России в конце февраля 2022 года. С тех пор меры по усилению санкций принимались постоянно. Они являются следствием жестокой войны, которую Россия развязала против Украины и которая до сих пор держит континент в состоянии страха", - пишет газета.

Однако, подчеркивает издание, лекарства считаются гуманитарным товаром и не подпадают под санкции.

Так, продажа фармпродуктов сейчас составляет две трети всего экспорта Швейцарии в РФ. В целом же Швейцария экспортировала в РФ товаров на сумму 2,94 млрд евро в период с марта 2022 года по февраль 2023 года.

"Продажи в Россию обусловлены рядом факторов, включая приток пациентов, которые отложили лечение из-за пандемии. Также был период накопления пациентами и больницами запасов лекарств в ожидании возможных экспортных ограничений", - заявили в швейцарском фармгиганте Novartis, пишет liga.net.

Экономическая правда