Бизнес привлек еще 714 миллионов гривен доступных кредитов от государства

За прошедшую неделю кредиты по правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на 714 миллионов гривен привлекли более 100 предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

С начала года банки выдали бизнесу 6,2 тысяч кредитов по программе на 21 млрд грн.

С начала действия программы (февраль 2020 года) 0,59 тыс. кредитов на 186,8 млрд грн.

Больше всего предприниматели взяли:

антикризисных кредитов – 62,6 млрд грн;

кредитов на антивоенные цели – 55,3 млрд грн;

на рефинансирование предварительно полученных кредитов – 28,6 млрд грн;

на инвестиционные цели – 11 млрд грн.

"Кроме того, аграрии получили 26,9 млрд грн кредитных средств в поддержку своей деятельности, торговые компании взяли 1,5 млрд грн кредитов для пополнения оборотных средств", - добавили в Минэкономики.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах сельского хозяйства (53%), торговли и производства (24%) и промышленной переработки (14%).

Экономическая правда