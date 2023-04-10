15% ІТ-специалистов в прошлом году урезали выплаты, почти половине пересмотрели зарплату – исследование

В течение последнего года большинство компаний на ІТ-рынке пытались в полной мере выполнять свои финансовые обязательства перед сотрудниками: 46% ІТ-специалистов имели пересмотр зарплаты, 15% опрошенных заявили об урезании выплат после начала полномасштабной войны.

Об этом говорится в исследовании DOU.

Отмечается, что чаще всего уменьшали бонусы (9%), реже - зарплаты и другие финансовые выплаты (по 5%).

При этом чаще всего к урезаниям прибегали государственные и коммунальные предприятия и организации - об уменьшении размера выплат сказали 39% сотрудников.

"Продуктовые компании тоже несколько чаще уменьшали зарплаты и бонусы (об этом сообщили 17% их сотрудников), по сравнению с аутсорсинговыми и аутстаффинговыми компаниями и стартапами (13-14%).

Крупные компании от 200 сотрудников старались не уменьшать зарплаты. Только 3-5% специалистов оттуда заметили, что компания урезала зарплаты, против 8% среди сотрудников меньших компаний. Бонусы чаще всего уменьшали компании на 10-50 сотрудников (11%)", - говорится в исследовании.

Задержки в выплате зарплат или бонусов в течение последнего года тоже случались крайне редко: только 8% опрошенных сказали, что компания задерживала платежи, а 4% отметили, что задерживают сейчас.

При этом в маленьких и средних компаниях это случалось чаще, чем в крупных. 17% специалистов в компаниях до 10 человек сообщили, что выплаты задерживали, против 3% в компаниях на 1000 и более сотрудников.

Государственные предприятия и организации, стартапы и продуктовые компании задерживать выплаты сотрудникам несколько чаще аутсорсинговых и аутстаффинговых, добавили в DOU.

Также сообщается, что 39% специалистов имели плановый пересмотр зарплаты в течение последнего года.

"11% получили повышение зарплаты из-за изменения тайтла. 43% опрошенных не имели повышений зарплаты за последний год. Аутсорсинговые, аутстаффинговые и продуктовые компании чаще увеличивали зарплаты своим сотрудникам: около половины их специалистов получили повышение.

Стартапы и государственные и коммунальные предприятия делали это реже - повышение получили 36% и 29% их сотрудников", - резюмирует DOU.

Экономическая правда