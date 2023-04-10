В НАПК разъяснили, как декларировать финансовую помощь от других стран и международных организаций

Национальное агентство по предотвращению коррупции разъяснило вопрос необходимости декларирования полученной помощи от международных организаций и других государств.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Декларировать денежную (материальную) помощь, полученную из-за войны войны от международных организаций и других государств не нужно. А вот денежную помощь от Украины все же необходимо указывать в декларации", – отметили в НАПК.

В Агентстве подчеркнули, что эти правила касаются только денежной помощи, выплачиваемой в период действия в Украине военного положения.

Вместо этого декларировать денежную помощь от Украины нужно. Это могут быть, например, средства, выплаченные на проживание ВПЛ и средства полученные по программе "єПідтримка" в размере 6500 грн.

"Если вы уже задекларировали средства от международных организаций или других стран (кроме РФ) – не беспокойтесь. Это не влечет никаких юридических последствий", – успокоили в НАПК.

Экономическая правда