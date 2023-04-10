Япония рассматривает возможность использования ChatGPT для чиновников

Япония рассмотрит возможность внедрения технологии искусственного интеллекта ChatGPT от OpenAI на правительственном уровне, если будут решены проблемы с конфиденциальностью и кибербезопасностью.

Об этом заявил главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает Reuters.

Замечание Мацуно прозвучало незадолго до встречи исполнительного директора OpenAI Сэма Альтмана с премьер-министром Японии Фумио Кисида во время визита в Японию, где Альтман сказал, что его компания "рассматривает возможность открытия офиса".

"Мы надеемся... создать что-то замечательное для японцев, сделать модели лучше японского языка и японской культуры", — рассказал Альтман после встречи с Кишидой.

По словам Мацуно, Япония продолжит оценивать возможности введения искусственного интеллекта для уменьшения рабочей нагрузки на государственных служащих после того, как оценит, как реагировать на проблемы, такие как утечка данных.

После ограничения ChatGPT в Италии, вдохновившего другие европейские страны на изучение таких мероприятий, OpenAI представил итальянскому регулятору меры по устранению проблем с нарушением конфиденциальности.

Компания заявила, что работает над разработкой тонкой политики против поведения, представляющей настоящий риск для людей.

Генеральный директор OpenAI Альтман сказал, что он рассказал японскому Kishida о преимуществах этой технологии и о том, как смягчить недостатки на встрече в понедельник в Токио.