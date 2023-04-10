Курс валют на 10 апреля: сколько стоят наличные доллар и евро

В понедельник, 10 апреля, курс гривни к доллару на "черном рынке" укрепился после падения в конце прошлой недели, но в кассах банка курс гривни ослаб.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 37,42 - 37,64 грн, а в воскресенье, 9 апреля, курс колебался между 37,40 - 37,60 грн. Курс гривни укрепился после небольшого ослабления в конце прошлой недели.

Относительно "черного" курса гривни к евро, на это же время курс составлял 40,54 - 40,86 грн, а днем ранее курс колебался на уровне 40,61 - 40,86 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,2 - 37,875 грн (курс на 7 апреля - 37,1 - 37,8 грн);

Евро - 40,225 - 41,0 грн (курс на 7 апреля - 40,2 - 41,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 37,1 - 37,6 грн;

Ощадбанк - 37,2 - 38,2 грн;

Укрэксимбанк - 37,4 - 38,4 грн;

Райффайзен - 36,9 - 38,3 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн