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Укр / Рус

Китайские производители лития установили минимальную цену, поскольку спрос на металл падает

Суббота, 1 апреля 2023, 18:00 - Игорь Пилипив
 
getty images

Ведущие китайские производители лития договорились установить минимальную цену на уровне 36 380 долларов за тонну карбоната лития с целью замедлить падение цен на сырье для аккумуляторов.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что цену согласовали около 10 компаний, включая Tianqi Lithium и Ganfeng Lithium.

В Ganfeng Lithium заявил, что никаких обсуждений относительно минимальной цены не происходило.

"Ganfeng всегда настаивает на том, что цены на продукцию должны определяться рынком, и никогда не возьмет на себя инициативу контролировать цены, чтобы влиять на рынок", - говорится в заявлении.

Соответствующий шаг был сделан на фоне падения цен на литий из-за значительного замедления спроса на электромобили в Китае, крупнейшем в мире рынке электромобилей.

"Спотовые цены упали более чем на 60% с пика в конце ноября, причем падение ускорилось в последние недели на фоне растущей ценовой войны на автомобильном рынке Китая" - сообщает агентство. 

Неясно, как долго компании, на которые приходится более половины производства карбоната лития в Китае, будут придерживаться минимальной цены.

Напомним:

Владелец SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск планирует посетить Китай уже в апреле и стремится встретиться с премьер-министром Китая Ли Цяном.

электромобиль Китай
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