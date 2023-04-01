В РФ ликвидировали юридическое лицо крупнейшего производителя видеоигр EA

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Юридическое лицо американского Electronic Arts, который занимается разработкой и изданием компьютерных игр, ликвидировано в России.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "ТАСС" со ссылкой на информацию из единого госреестра юридических лиц.

"Совладельцами "ООО "Электроник артс" являются нидерландская Electronic Arts Nederland B. V. и немецкая Electronic Arts GmbH. Согласно выписке компании, информация о прекращении деятельности юрлица путем его ликвидации внесена в реестр 31 марта. Компания теперь является недействующей", - отмечается в сообщении.

Ранее в марте прошлого года компания приостановила продажи игр на территории РФ и Белоруссии.

Напомним:

Компания-разработчик видеоигр Electronic Arts заявила, что игроки из РФ и Беларуси больше не могут участвовать в турнирах Apex Legends Global Series и EA Sports FIFA Global Series.

Крупнейшие производители видеоигр EA и Activision Blizzard заявили, что остановят новые продажи своих продуктов в РФ из-за ее вооруженной агрессии против Украины.