В Украине заработало новое поколение системы электронных платежей 

С 1 апреля заработало новое поколение Системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП), которое функционирует на базе международного стандарта ISO 20022.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Новое поколение системы функционирует на базе международного стандарта ISO 20022 и доступна для проведения межбанковских платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

"Сегодня состоялась одна из крупнейших миграций, которую когда-либо осуществляли финансовые учреждения Украины. Подобные изменения происходят раз в поколение. Уверен, что это станет мощным толчком для будущего развития и модернизации информационных систем украинских банков и финансовых учреждений", - отметил заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.

В переходе на новое поколение СЭП были привлечены все банки, Государственная казначейская служба, Национальный депозитарий Украины, а также компании-разработчики программного обеспечения.

Отмечается, что новое поколение СЭП построено с использованием современных программных и технических средств, что дает возможность осуществлять электронные платежи еще быстрее, удобнее и безопаснее.

"Благодаря стандарту ISO 20022 появилась возможность унификации платежных сообщений, создание единых правил их заполнения и обработки, расширение реквизитного состава дополнительными полями и структурированной информацией", - говорится в сообщении.

Это будет способствовать еще большей автоматизации и ускорению обработки платежных операций, повышению уровня обслуживания участников СЭП и их клиентов.

Кроме того, теперь система работает в режиме 24/7, что предусматривает круглосуточное выполнение межбанковских платежных операций без приостановления работы системы и мгновенный переход от текущего к следующему календарному дню.

Также, учитывая получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС, Национальный банк продолжает активно работать над возможностью присоединения нашей страны к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и реализацией функционала мгновенных платежей в следующей версии СЭП-4.1, тестирование которой участниками запланировано в 2023 году.

Напомним:

Нацбанк урегулировал вопрос выполнения межбанковских платежных операций в Украине в нацвалюте через новое поколение системы электронных платежей - новое поколение СЭП заработает с 1 апреля 2023 года.