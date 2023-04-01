НБУ уменьшил продажу валюты на межбанке до 343 миллионов долларов 

Национальный банк за неделю 27 - 31 марта продал из резервов 343,14 млн долларов, зато в резервы уже третью неделю ничего не выкупил.

Об этом говорится в данных НБУ.

На прошлой неделе регулятор на межбанковском валютном рынке продал 495,45 млн долларов, а неделей ранее - 376,22 млн долларов. При этом НБУ за последние три недели покупал валюты.

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.

Всего с начала года НБУ продал уже 7,243 млрд долларов.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

Экономическая правда.