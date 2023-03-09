Swarovski полностью выходит из России

Австрийская компания Swarovski, которая специализируется на производстве украшений из стекла и известна как производитель стразов, анонсировала полный выход из РФ.

Об этом в интервью журналу Trend заявил гендиректор компании Алексис Насард.

В марте 2022 года Swarovski приостановила свой российский бизнес. Теперь генеральный директор Алексис Насард объявил о полном выходе - "в соответствии с действующими санкциями и торговыми ограничениями".

После начала войны в Украине Swarovski закрыла свои 12 российских магазинов и прекратила онлайн-бизнес в России, но осталась в стране.

Теперь компания "пришла к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу спящую деятельность", - сказал Насард.

Он не уточнил временные рамки выхода, но сказал, что он будет "организован и осуществлен в соответствии со всеми действующими законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения".

Экономическая правда