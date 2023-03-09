В сеть слили чат-бот LLaMa с искусственным интеллектом от Meta

В сеть попал чат-бот с искусственным интеллектом от компании Meta - LLaMa (Large Language Model Meta AI), утечка произошла на форуме 4chan, куда один из пользователей загрузил торрент-файл инструмента.

Об этом сообщает Vice.

"Это первый раз, когда собственная модель искусственного интеллекта большой технологической фирмы просачивается в общественность. На сегодняшний день такие фирмы как Google, Microsoft и OpenAI сохраняли свои новейшие модели частными, доступными только через потребительские интерфейсы или API, якобы для контроля за случаями злоупотребления", - отмечает издание.

В то же время члены 4chan утверждают, что запускают LLaMa на своих собственных машинах, но точные последствия этой утечки еще не ясны.

Meta не отрицает утечку LLaMa и поддерживает свой подход к обмену моделями среди исследователей.

"Цель Meta – поделиться самыми современными моделями ИИ с членами исследовательского сообщества, чтобы помочь нам оценить и усовершенствовать эти модели. LLaMA была предоставлена для исследовательских целей, согласно тому, как мы делились предыдущими моделями больших языков.

Хотя модель доступна не всем, а некоторые пытались обойти процесс утверждения, мы считаем, что текущая стратегия выпуска позволяет нам сбалансировать ответственность и открытость", – написал представитель Meta в электронном письме.

В то же время, компания подает запросы на удаление модели в интернете, чтобы контролировать ее распространение.

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