Швейцарский банк UBS отозвал иск против ПриватБанка относительно его национализации

Международный инвестиционный банк UBS AG, не дожидаясь решения вопроса об оставлении его иска без рассмотрения по заявлению банка, самостоятельно отозвал свой иск против государственного ПриватБанка.

Об этом стало известно 8 марта во время заседания Хозяйственного суда г. Киева по делу Shakoor Capital Limited против ПриватБанка, сообщила пресс-служба ПриватБанка.

"Ранее суд по этому делу по заявлению госбанка уже оставил без рассмотрения иски двух других международных компаний - J.P. Morgan и связанной со страной-агрессором Pala Assets", - говорится в сообщении.

В деле № 910/17306/21, истцы - Shakoor Capital Limited, J.P. Morgan Securities plc, UBS AG, Pala Assets Holdings Limited и малоизвестный украинский ФЛП Сазонов Д.В. - требуют признания недействительным договора о приобретении акций, заключенного между ПриватБанком и UK SPV в 2016 году, пояснили в банке.

Согласно этому договору обязательства ПриватБанка перед UK SPV были обменяны на акции дополнительной эмиссии банка во время процедуры "бейл-ин".

"Процедура "бейл-ин" была важной частью мер, принятых государством для национализации ПриватБанка. Хотя Банк Англии и Лондонский международный арбитражный суд признали процедуру "бейл-ин" законной, истцы все равно продолжают требовать признания договора недействительным", - добавили в финучреждении.

На следующей неделе должно состояться судебное заседание по взысканию судебных расходов с J.P. Morgan и Pala Assets в пользу ПриватБанка, а через три недели - следующее подготовительное заседание по делу.

Экономическая правда