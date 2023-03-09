Kernel собирается уйти с Варшавской биржи

Инвестиционная компания украинского бизнесмена Андрея Веревского Namsen Ltd, которая является крупнейшим акционером агрохолдинга Kernel Holding, предложила совету директоров рассмотреть вопрос делистинга с Варшавской биржи и выкупа акций у других акционеров.

Об этом пишет Bloomberg.

"Листинг компании состоялся в 2007 году на фоне поощрения украинских фирм к выходу на польскую биржу.

Выход из компании связан прежде всего с вторжением России в Украину чуть больше года назад, которое разрушило деятельность Kernel и привело к падению ее рыночной стоимости более чем на 60%. Но в заявлении об уходе также упоминается о разочаровании Варшавской биржей, где количество торгуемых акций сейчас является самым низким за более чем десять лет", - пишет Bloomberg.

Многочисленные попытки "улучшить видимость акций и расширить базу акционеров" в основном не увенчались успехом, говорится в заявлении компании.

А низкая ликвидность мешает инвесторам выходить из акций "быстро и предсказуемо, особенно с учетом рисков, связанных с войной", добавили в холдинге.

Отмечается, что за последние 11 лет компания ни разу не смогла привлечь финансовый капитал для инвестирования в развитие, а польские инвесторы больше не входят в число основных акционеров Kernel.

Представитель биржи отказался комментировать ситуацию с Kernel.

Экономическая правда