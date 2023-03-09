Байден предлагает 25%-ный налог для миллиардеров и сборы с богатых инвесторов

Президент США Джо Байден предлагает ряд новых повышений налогов для миллиардеров, богатых инвесторов и корпораций в своем последнем предложении относительно того, как Конгресс должен определить приоритеты налогов и расходов.

Об этом пишет Bloomberg.

Бюджетный запрос Байдена в Конгресс, который должен быть обнародован в четверг, предусматривает минимальный налог на миллиардеров в размере 25%, сообщил чиновник Белого дома, знакомый с предложением, на условиях анонимности.

План также почти вдвое увеличит ставку налога на прирост капитала для инвестиций с 20% до 39,6% и повысит налоги на прибыль корпораций и состоятельных американцев.

"Предложение, которое в значительной степени является репризой многотриллионного экономического пакета Байдена "Восстановить лучшее", имеет мало шансов пройти через Конгресс, особенно теперь, когда республиканцы контролируют Палату представителей. Байден не смог провести подобное повышение налогов, когда демократы контролировали обе палаты Конгресса, зато удовлетворившись урезанным законодательством, сосредоточенным на энергетике и политике здравоохранения, известным как Закон о снижении инфляции", - пишет Bloomberg.

Чиновники администрации утверждают, что предложения демонстрируют приверженность к сокращению дефицита - прогнозируется, что бюджет Байдена сократится на $3 трлн в основном за счет увеличения доходов в течение следующего десятилетия и является политически популярным возвращением к уровням налогов, которые существовали до принятия закона о налоговой реформе бывшего президента Дональда Трампа.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти немедленно отверг планы Байдена по увеличению налогов, заявив журналистам в среду: "Я не считаю, что повышение налогов является ответом".

Предложение Байдена потребует, чтобы самые богатые 0,01% американцев платили не менее 25% налога. Он также увеличит максимальную ставку налога для американцев, зарабатывающих 400 000 долларов, до 39,6% с 37%, отменив одно из налоговых снижений Трампа, хотя налоговые ставки для тех, кто зарабатывает меньше этой суммы, останутся неизменными. Кроме того, он призывает инвесторов, которые зарабатывают не менее 1 миллиона долларов, платить эти 39,6% на свои долгосрочные инвестиции, которые сейчас облагаются налогом по ставке 20%.

Экономическая правда