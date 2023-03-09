Турция внезапно прекратила транзит санкционных товаров в Россию

Таможенная система Турции внезапно начала блокировать оформление санкционных грузов в Россию, транзит товаров "параллельного импорта" остановился.

Об этом сообщило российское издание "Коммерсант".

Для участников рынка такой шаг стал неожиданностью, пока они срочно ищут альтернативные пути ввоза подсанкционных товаров в РФ.

По их словам, застряли товары, идущие в Россию из-за параллельного импорта.

"Еще вчера мы начали получать сообщения от агентов о том, что отменяются ранее согласованные букинги вылетов. Сказали, что причина состоит в том, что транзитные для Турции грузы больше не отправляются в Россию.

Вчера вечером начали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения. Сегодня утром еще раз попытались оформить, но система действительно все блокирует", - рассказал гендиректор одной из российских логистических компаний Георгий Властопуло.

Некоторые собеседники издания связывают остановку транзита санкционных грузов с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена.

Кроме этого, издание пишет, что давление испытывают и Объединенные Арабские Эмираты, ставшие центром поставки электроники в Россию.

Напоминаем:

России удается обходить санкции ЕС и G7, чтобы получить важные полупроводники и другие технологии для продолжения войны в Украине. Современные микросхемы и интегральные схемы, производимые в ЕС и других странах-союзниках, поставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.