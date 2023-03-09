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Евроатом и 49 стран требуют, чтобы россияне покинули ЗАЭС

Четверг, 9 марта 2023, 14:39 - Анастасия Жарикова

49 государств и Евроатом обратились к МАГАТЭ с требованием, чтобы россияне покинули Запорожскую АЭС.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

"Риски на Запорожской АЭС будут оставаться высокими, пока на станции будут находиться российские военные и персонал "Росатома". Россия должна покинуть ЗАЭС. С таким заявлением в Совет руководителей МАГАТЭ сегодня вышли 49 государств и Евроатом", - написал он.

Также страны призвали прекратить обстрел украинских энергетических объектов и отмечают важность возобновления контроля над всеми ядерными объектами в рамках международно признанных границ. Поскольку это обеспечит их безопасность и защищенную работу.

Также международные делегации настаивают на привлечении России к ответственности за неоднократное пренебрежение принципами ядерной безопасности. 

Напоминаем:

Запорожская атомная электростанция полностью обесточена из-за российской ракетной атаки ночью 9 марта – это чревато аварией с радиационными последствиями для всего мира.

атомная энергетика МАГАТЭ АЭС Россия
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Экономическая правда
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