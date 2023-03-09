Нидерланды ограничат экспорт технологий для чипов в Китай, присоединившись к усилиям США

Правительство Нидерландов в среду заявило, что планирует новые ограничения на экспорт полупроводниковых технологий для защиты национальной безопасности, присоединившись к усилиям США по ограничению экспорта чипов в Китай.

Об этом пишет Reuters.

Это заявление стало первым конкретным шагом Нидерландов, которые контролируют важнейшие технологии производства микросхем, к принятию правил, на которых настаивает Вашингтон, чтобы помешать китайской индустрии производства микросхем и замедлить ее военный прогресс.

"В октябре США ввели масштабные экспортные ограничения на поставки американских инструментов для производства микросхем в Китай, но для того, чтобы ограничения были эффективными, нужно, чтобы другие ключевые поставщики в Нидерландах и Японии, которые производят ключевые технологии производства микросхем, согласились с ними. Страны-союзники ведут переговоры по этому вопросу уже несколько месяцев", - пишет агентство.

Министр торговли Нидерландов Лисси Шрайнемахер объявила о решении в письме в парламент, отметив, что ограничения будут введены до лета.

В ее письме не упоминается ни Китай, ключевой торговый партнер Нидерландов, ни ASML Holding, крупнейшая в Европе технологическая фирма и крупный поставщик для производителей полупроводников.

В нем говорится, что одной из технологий, о которых идет речь, являются литографические системы DUV, вторые по совершенству машины, которые ASML продает производителям компьютерных микросхем.

"Поскольку Нидерланды считают необходимым по соображениям национальной безопасности как можно быстрее поставить эту технологию под контроль, Кабинет министров введет национальный контрольный список", - говорится в письме.

Представитель Белого дома не сразу ответил на просьбу о комментарии.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил в четверг, что Китай решительно выступает против решения Нидерландов, и сказал, что Пекин подал ноты нидерландской стороне.

"Мы надеемся, что нидерландская сторона будет придерживаться объективной и справедливой позиции... будет действовать для защиты собственных интересов, а не следовать за злоупотреблением мерами экспортного контроля со стороны определенных стран", - сказал Мао, не называя стран.

Китай часто называет Соединенные Штаты "технологической гегемонией" в ответ на экспортный контроль, введенный Вашингтоном.

В ответ ASML заявила, что ожидает, что ей придется подавать заявки на получение лицензий на экспорт современного сегмента среди своих машин DUV, но это не повлияет на ее финансовые перспективы на 2023 год.

Экономическая правда