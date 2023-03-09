Курс валют на 9 марта: доллар и евро продолжают дешеветь

В четверг, 9 марта, наличная гривня стремительно укрепилась против евро и доллара на "черном рынке" и банках.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:40 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,29 – 38,53 грн. В среду, 8 марта, курс колебался между 38,35 – 38,58 грн грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,24 - 40,50 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 40,27 – 40,57 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 38,25 – 38,8 грн (курс на 8 марта – 38,4 – 38,9 грн);

Евро – 40,15 – 40,9 грн (курс на 8 марта – 40,3 – 41,1 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,95 – 38,45 грн;

Ощадбанк – 38,35 – 39,4 грн;

Укрэксимбанк – 38,3 – 38,9 грн;

Райффайзен – 37,9 – 38,7 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.