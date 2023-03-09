Враг с октября потратил на ракеты по Украине $7,5 млрд, из них за последнюю атаку – до $600 млн

За последние 5 месяцев россияне потратили на 821 ракету, выпущенную по Украине, 7,5 миллиарда долларов, в том числе на ракеты ночью в четверг, 9 марта, – от 438 миллионов долларов до 581 миллионов долларов.

Такой вывод можно сделать из данных Telegram-канала "Ціна держави" и данных Воздушных сил по последней атаке, приведенных УП.

Всего с начала массированных обстрелов украинской инфраструктуры начиная с 10 октября враг потратил 521 ракету разного типа. По расчетам "Ціни держ, их стоимость составляет 7,462 млрд дол.

Ночью 9 марта российские войска осуществили 81 пуск ракет разного базирования:

Тип ракет или БПЛА Количество пусков Х-101/Х-555 28 "Калибр" 20 Х-22 6 Х-47 "Кинжал" 6 Х-31П; X-59 8 С-300 13 БпЛА "Shahed-136/131" 8

По данным Forbes, ракета типа Х-101 стоит 13 млн дол., а ракета Х-555 по данным в открытых источниках – 7,5 млн дол. Соответственно, 28 залпов этих ракет обошлись России в сумму от 215,5 млн долл. до 358,5 млн долл.

Ракета "Калибр" стоит 6,5 млн долл, то есть общая стоимость выпущенных снарядов ночью составляет 130 млн долл.

Гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн долл. и выше, общая стоимость 6 пусков - 60 млн долхл.

Ракеты Х-59 и Х-31П – по 0,5 млн долл, общая стоимость 8 пусков – 4 млн долл. А зенитные управляемые С-300 – по 2 млн долл (13 пусков – 26 млн долл).

Приблизительная стоимость ракеты Х-22, по данным в открытых источниках, по состоянию на май 2022 года составляет в среднем 400 тыс дол. Общая сумма запусков этой ночью составляет 2,4 млн дол.

Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 тыс долл до 50 тыс долл за единицу. В среднем, 8 таких БПЛА стоили 280 тыс долл.

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