УЗ сообщила об опоздании поездов из-за российской атаки
Четверг, 9 марта 2023, 10:16 -
На 09:00 четверга 12 поездов опаздывают более чем на час, а еще 3 - более чем на 30 минут, из-за последствий российской атаки ночью.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Так, из 73 поездов в пути, опаздывают 12 поездов, некоторые - почти на 5 часов. Речь идет о:
- №119/120 Львов Запорожье +4:53
- №91/92 Харьков Одесса +3:33
- №191/192 Краматорск Одесса +3:33
- №53/54 Одесса Днепр +3:24
- №769/770 Жмеринка Хутор-Михайловский +2:49
- №729/730 Черкассы Киев +2:01
- №7/8 Черновцы Киев Киев +1:49
- №7/8 Одесса Харьков +1:38
- №29/30 Ужгород Киев +1:27
- №43/44 Киев Ивано-Франковск +1:18
- №749/750 Киев Вена +1:09
- №111/112 Киев Изюм +1:05
- №725/726 Харьков Киев +0:57
- №31/32 Перемышль Запорожье +0:47
- №3/4 Запорожье Ужгород +0:30
В УЗ отмечают, что ситуация полностью контролируется, напряжение начинает появляться, при необходимости есть резервные тепловозы.