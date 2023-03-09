УЗ сообщила об опоздании поездов из-за российской атаки

На 09:00 четверга 12 поездов опаздывают более чем на час, а еще 3 - более чем на 30 минут, из-за последствий российской атаки ночью.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Так, из 73 поездов в пути, опаздывают 12 поездов, некоторые - почти на 5 часов. Речь идет о:

№119/120 Львов Запорожье +4:53

№91/92 Харьков Одесса +3:33

№191/192 Краматорск Одесса +3:33

№53/54 Одесса Днепр +3:24

№769/770 Жмеринка Хутор-Михайловский +2:49

№729/730 Черкассы Киев +2:01

№7/8 Черновцы Киев Киев +1:49

№7/8 Одесса Харьков +1:38

№29/30 Ужгород Киев +1:27

№43/44 Киев Ивано-Франковск +1:18

№749/750 Киев Вена +1:09

№111/112 Киев Изюм +1:05

№725/726 Харьков Киев +0:57

№31/32 Перемышль Запорожье +0:47

№3/4 Запорожье Ужгород +0:30

В УЗ отмечают, что ситуация полностью контролируется, напряжение начинает появляться, при необходимости есть резервные тепловозы.