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УЗ сообщила об опоздании поездов из-за российской атаки

Четверг, 9 марта 2023, 10:16 - Экономическая правда

На 09:00 четверга 12 поездов опаздывают более чем на час, а еще 3 - более чем на 30 минут, из-за последствий российской атаки ночью.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Так, из 73 поездов в пути, опаздывают 12 поездов, некоторые - почти на 5 часов. Речь идет о:

  • №119/120 Львов Запорожье +4:53
  • №91/92 Харьков Одесса +3:33
  • №191/192 Краматорск Одесса +3:33
  • №53/54 Одесса Днепр +3:24
  • №769/770 Жмеринка Хутор-Михайловский +2:49
  • №729/730 Черкассы Киев +2:01
  • №7/8 Черновцы Киев Киев +1:49
  • №7/8 Одесса Харьков +1:38
  • №29/30 Ужгород Киев +1:27
  • №43/44 Киев Ивано-Франковск +1:18
  • №749/750 Киев Вена +1:09
  • №111/112 Киев Изюм +1:05
  • №725/726 Харьков Киев +0:57
  • №31/32 Перемышль Запорожье +0:47
  • №3/4 Запорожье Ужгород +0:30

В УЗ отмечают, что ситуация полностью контролируется, напряжение начинает появляться, при необходимости есть резервные тепловозы.

Экономическая правда
Укр / Рус
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