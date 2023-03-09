В Одесской области и в ряде районов Киева - отключения света

По обновленной информации, в Киевской и Днепропетровской областях были отменены экстренные отключения света, однако до сих пор обесточена часть Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Несмотря на то, что в Киевской области отменены экстренные отключения света, из-за перегрузки одной из линий экстренные отключения еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.

Что касается Одесской области, то в результате массированной ракетной атаки россиян были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в области. Ночью была обесточена часть Одесской области. В компании отмечают, что ремонтные бригады "Укрэнерго" и ДТЭК уже ликвидируют последствия обстрелов.

"Пока будет продолжаться восстановление энергосистемы, свет будет поставляться в соответствии с графиками стабилизационных отключений", - добавили в ДТЭК.