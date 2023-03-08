Бизнес в РФ: итальянского производителя цемента Buzzi Unicem внесли в список международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло итальянского производителя цемента Buzzi Unicem в список международных спонсоров войны из-за ведения бизнеса в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Telegram.

"НАПК внесло Buzzi Unicem в перечень международных спонсоров войны из-за того, что несмотря на свое заявление об отказе от любого операционного участия в российском бизнесе, Buzzi Russia продолжает расширять свой бизнес в РФ.

Компания сейчас входит в пятерку лидеров цементной промышленности в России, имея наибольшую среднюю мощность цементного завода в группе. Всего за период с 2016 по 2021 годы российское подразделение Buzzi Unicem уплатило налогов и других обязательных платежей в бюджет рф на 62 млн евро", - говорится в сообщении.

Для сравнения, это стоимость 206 ракет "Точка У" - это именно те ракеты, которыми 8 апреля 2022 года россия нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, подчеркнули в НАПК.

В частности, Buzzi Russia сотрудничает с Минобороны России и поставляет свою продукцию крупнейшим подконтрольным государству предприятиям, таким как "Роснефть", руководство которой находится под санкциями и имеет тесные связи с президентом РФ. и "Росатом", который был причастен к угрозам всему миру возможной ядерной трагедией на ЗАЭС.

"Также, по имеющейся информации, компания выражает большую благодарность своим мобилизованным сотрудникам в российских социальных сетях. Так, дочерняя SLK Cement отправляла поставки российскому артиллерийскому подразделению, в состав которого входят сотрудники Buzzi.

Таким образом, продолжение ведения бизнеса Buzzi Unicem в России означает прямую поддержку и спонсирование терроризма РФ", - добавили в НАПК.

Экономическая правда