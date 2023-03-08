Японский производитель дизельных двигателей Yanmar уходит из РФ

Японский производитель двигателей и техники Yanmar объявил о полном прекращении своей деятельности в России. Ожидается, что прекращение деятельности вступит в силу в начале апреля 2023 года.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Yanmar прекратит все операции в нашей местной дочерней компании, ООО "Янмар РУС", как только будут завершены соответствующие процедуры. Ожидается, что прекращение деятельности вступит в силу в начале апреля 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ООО "Янмар РУС", расположенное в Москве, осуществляло продажу и обслуживание промышленного оборудования и запчастей с февраля 2014 года.

"В связи с приостановкой поставок продукции в Россию и платежей из России, ООО "Янмар РУС" уже приостановило свою деятельность в РФ с марта 2022 года, за исключением некоторых операций, таких как обслуживание клиентов.

Компания Yanmar внимательно следит за развитием ситуации, но определила, что продолжение нашего бизнеса в России при нынешних обстоятельствах невозможно", - добавили в Yanmar.

Yanmar была основана в Осаке (Япония) в 1912 году и стала первой компанией, которой удалось создать компактный дизельный двигатель в 1933 году.

На сегодня компания производит дизельные двигатели, в частности для яхт, промышленное оборудование, сельскохозяйственную и строительную технику, энергетические системы и станки.

Экономическая правда