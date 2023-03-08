Потребители отзывают свои жалобы на облэнерго – регулятор отменяет проверки

В связи с улучшением ситуации с электроснабжением в целом по Украине увеличилось количество обращений потребителей, в которых они просят не рассматривать свои предыдущие жалобы о несоблюдении графиков отключений.

Об этом сообщает Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ).

"Результаты проведенных проверок свидетельствуют о положительной динамике выполнения операторами систем распределения (ОСР) требований действующего законодательства по соблюдению графиков отключений и надлежащего информирования о перерывах в электроснабжении.

Большинством лицензиатов публикуются корректные и понятные для потребителей графики, в них указывается начало и конец отключений", - говорится в сообщении.

При этом регулятор констатирует улучшение ситуации с электроснабжением в целом по Украине из-за бездефицитного баланса в энергосистеме, который имеет место в последнее время.

"В связи с этим увеличилось количество обращений потребителей, в которых заявители просят не рассматривать свои предыдущие жалобы на ОСР по несоблюдению графиков отключений.

В свою очередь, это дает основания регулятору принимать решение об отмене проведения очередных проверок, которые были запланированы ранее", - добавили в НКРЭКУ.

Так, на заседании 7 марта 2023 года НКРЭКУ приняла решение об утрате силы решений о проведении внеплановых выездных проверок "Волыньоблэнерго" и "Черновцыоблэнерго".

Экономическая правда