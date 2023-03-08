Минфин США снял ограничения с бывшей "дочки" Сбербанка в Казахстане: причина

Министерство финансов США заявило об изменениях в ограничительных списках: из-под санкций была выведена бывшая "дочка" российского Сбербанка в Казахстане, новым владельцем которой является казахстанский госхолдинг "Байтерек".

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из списка исключили Bereke Bank - бывшую дочернюю компанию российского подсанкционного Сбербанка в Казахстане. В 1993 - 2006 годах финучреждение называлось "Тексакабанк", после покупки Сбербанком в начале 2007 года было переименовано в "Сбербанк Казахстан".

Это название компания носила до продажи казахстанскому госхолдингу "Байтерек" в 2022 году. 21 сентября 2022 года банк завершил перерегистрацию и стал называться Bereke Bank.

Новый владелец компании ранее направлял запрос в Минфин США о снятии санкций, поскольку та уже не контролируется российским банком, пишет "Коммерсантъ".

Сбербанк попал под блокирующие санкции США в апреле 2022 года.

Экономическая правда