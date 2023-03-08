В ООН готовы предложить посредничество для полной демилитаризации территории ЗАЭС
Организация Объединенных Наций готова предложить посредничество для достижения полной демилитаризации территории ЗАЭС, обеспечивая восстановление нормальной работы электростанции.
Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш во время встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба ОП.
"Собеседники рассмотрели вопрос о том, как прекратить российский ядерный шантаж и восстановить нарушенную Россией безопасность всех украинских АЭС, в частности Запорожской", - говорится в сообщении.
"ЗАЭС должна вернуться под полный украинский контроль - это вопрос глобальной, а не только украинской безопасности", - заявил Зеленский.
В свою очередь Гутерриш отметил особую важность безопасности Запорожской АЭС.
По его словам, ООН готова предложить посредничество для достижения полной демилитаризации территории ЗАЭС, обеспечивая восстановление нормальной работы электростанции.
Экономическая правда