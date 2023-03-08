С начала года на Prozorro Market провели закупки на 1,2 миллиарда

За первые два месяца года через систему Prozorro Market было проведено 3600 закупок на 1,2 млрд грн, ими воспользовались 1600 заказчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Кроме того, количество опубликованных успешных закупок через систему Prozorro за этот период составило около 578 тысяч, а количество конкурентных закупок – 39 тысяч.

Ожидаемая стоимость объявленных закупок составляет 149 млрд грн, ожидаемая стоимость конкурентных закупок – 66 млрд грн.

Общая численность поставщиков составила 75 тысяч, из которых 12 тысяч приняли участие в конкурентных торгах.

"Февраль стал месяцем обновления правил закупок. Хотя гибкость и умение быстро реагировать на изменение обстоятельств уже стало обычным для нас способом работы, очередные конфигурации имеют огромное значение для сферы.

В частности, мы уменьшили количество условий, при которых можно проводить прямые закупки без применения Prozorro, а также уточнили перечень случаев, когда данные о закупках не отражаются в системе безопасности", – сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

Цель таких изменений – максимально возвращать покупки в электронную систему.

Кроме того, аналогичный подход будет заложен в изменения в публикации данных об оборонных закупках.

"После подписи Президента закон обяжет оборонительных заказчиков публиковать в системе Prozorro цены, по которым они покупают вооруженные товары на нужды армии. При этом раскрытие информации распространяется как на контракты во время военного положения, так и до 24 февраля 2022 года", - резюмировала Бигун.

Экономическая правда