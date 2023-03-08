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На портале "Дія" теперь можно проверить статус строительных документов

Среда, 8 марта 2023, 13:05 - Алексей Павлыш

Проверить статус документов строительной сферы теперь можно на портале "Дія" - в кабинете гражданина разработали новый раздел "Мое строительство".

Об этом сообщает пресс-служба "Дії" в Telegram.

"Разработали новый раздел в кабинете гражданина - Мое строительство, где отображаются все документы по строительству, в которых вы указаны как заказчик. Смотрите краткую информацию или статус рассмотрения документа за несколько кликов", - говорится в сообщении.

При этом перейти в раздел "Мое строительство" может как физическое лицо, так и юридическое. Для этого понадобится электронная подпись - КЭП или Дія.Підпис.

В "Моем строительстве" отображаются документы, преимущественно созданные после июля 2020 года.

"Именно тогда появилась Единая государственная электронная система в сфере строительства.

Кстати, документы подтянутся независимо от формы подачи - через ЦНАП или онлайн в "Дії", - пояснили в "Дії".

Экономическая правда

Дія Минцифра строительство
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