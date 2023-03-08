Курс валют на 8 марта: гривня продолжает стремительное укрепление на "черном рынке"

В среду, 8 марта, наличная гривна стремительно укрепилась против евро и продолжила укрепление к доллару на "черном рынке".

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:20 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,36 - 38,60 грн. Во вторник, 7 марта, курс колебался между 38,62 - 38,76 грн грн.

Что касается "черного" курса гривны к евро, на это же время курс составлял 40,80 - 41,03 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 40,27 - 40,66 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 38,4 - 38,9 грн (курс на 7 марта - 38,5 - 39,1 грн);

Евро - 40,3 - 41,1 грн (курс на 7 марта - 40,6 - 41,3 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 38,0 - 38,5 грн;

Ощадбанк - 38,45 - 39,45 грн;

Укрэксимбанк - 38,35 - 38,95 грн;

Райффайзен - 37,9 - 38,8 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.

Экономическая правда