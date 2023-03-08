Нефть падает из-за намерения ФРС продолжать повышение ставок

В среду цены на нефть снижаются вторую сессию подряд из-за опасений, что более агрессивное повышение процентных ставок в США ударит по спросу, в то время как рынок ожидает дальнейшей ясности запасов.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

По состоянию на 07:30 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent упали на 22 цента, или 0,3%, до 83,07 долл. за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 34 цента, или 0,4%, до 77,24 доллара за баррель.

Что повлияло на цены

Как Brent, так и WTI упали более чем на 3% во вторник после комментариев главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что центральному банку, вероятно, придется повысить процентные ставки больше, чем ожидалось, в ответ на последние данные по инфляции.

По словам аналитиков, комментарии главы ФРС испугали рынки и привели к резкому падению рисковых активов, в том числе сырьевых товаров, за одну ночь.

Также трейдеры ожидали данных о запасах сырой нефти от Управления энергетической информации США позже в среду, после того, как данные API показали снижение запасов сырой нефти впервые после 10-недельного накопления.

Согласно источникам на рынке, данные Американского института нефти показали, что запасы сырой нефти в США сократились примерно на 3,8 млн баррелей за прошедшую неделю.

Это сокращение превзошло прогнозы девяти аналитиков, опрошенных Reuters, о росте запасов нефти на 400 тыс баррелей.

В то же время, согласно источникам, запасы бензина выросли примерно на 1,8 млн баррелей, а запасы дистиллятов – примерно на 1,9 млн баррелей.

Также на цены на нефть повлияло укрепление доллара. Комментарии Пауэлла подтолкнули доллар США, обычно торгующийся против нефти, к достижению трехмесячного максимума по отношению к корзине валют.

Индекс доллара поднялся до 105,65, увеличившись во вторник на 1,3% и стал самым высоким показателем с 6 декабря.

Экономическая правда