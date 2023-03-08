Государство в прошлом году потратило полмиллиарда на зарплаты топ-менеджеров банков
На зарплаты наблюдательным советам и членам правления госбанки в 2022 году потратили почти полмиллиарда гривен.
Об этом говорится в статье ЭП.
Согласно отчетам госбанков, 68 членов правления и наблюдательных советов этих финансовых учреждений в 2022 году получили 477 млн гривен зарплат, премий и других вознаграждений.
Большую часть указанной суммы, 301,1 млн грн, составляли зарплаты членов правлений банков. Остальные, 176,3 млн грн, получили члены наблюдательных советов.
Больше всего топ-менеджерам заплатил Приватбанк. За год расходы крупнейшего госбанка на правление составили 116,8 млн грн, на наблюдательный совет - 80,9 млн грн. Итого - более 197,7 млн грн.
Убыточный Укрэксимбанк в 2022 году заплатил членам правления почти 78 млн грн. Кроме основной зарплаты, эта сумма включает 34 млн грн премий и 12,8 млн грн "других выплат в денежной форме". Как поясняется в отчете банка, всю сумму полученной в феврале 2022 года премии члены правления перевели на спецсчет НБУ для поддержки Вооруженных сил Украины.
На наблюдательный совет Укрэксимбанк потратил всего 42,5 млн грн. В отчете отмечается, что все мартовское вознаграждение также перевели на нужды ВСУ.
Ощадбанк, второе по величине финансовое учреждение страны, на зарплаты членам правления потратил 49,1 млн грн. Эти выплаты включали зарплату, компенсации и страховые взносы. На вознаграждения и компенсации для наблюдательного совета банк в 2022 году выделил 46,2 млн грн.
Меньше всего на своих топ-менеджеров потратил Укргазбанк - 64 млн грн. Из этой суммы члены правления получили 57,3 млн грн на зарплаты, компенсации расходов на период военного положения и дополнительные блага (в частности от профсоюза). Еще 6,7 млн грн достались членам наблюдательного совета.
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