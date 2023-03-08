Государство в прошлом году потратило полмиллиарда на зарплаты топ-менеджеров банков

На зарплаты наблюдательным советам и членам правления госбанки в 2022 году потратили почти полмиллиарда гривен.

Об этом говорится в статье ЭП.

Согласно отчетам госбанков, 68 членов правления и наблюдательных советов этих финансовых учреждений в 2022 году получили 477 млн гривен зарплат, премий и других вознаграждений.

Большую часть указанной суммы, 301,1 млн грн, составляли зарплаты членов правлений банков. Остальные, 176,3 млн грн, получили члены наблюдательных советов.

Больше всего топ-менеджерам заплатил Приватбанк. За год расходы крупнейшего госбанка на правление составили 116,8 млн грн, на наблюдательный совет - 80,9 млн грн. Итого - более 197,7 млн грн.

Убыточный Укрэксимбанк в 2022 году заплатил членам правления почти 78 млн грн. Кроме основной зарплаты, эта сумма включает 34 млн грн премий и 12,8 млн грн "других выплат в денежной форме". Как поясняется в отчете банка, всю сумму полученной в феврале 2022 года премии члены правления перевели на спецсчет НБУ для поддержки Вооруженных сил Украины.

На наблюдательный совет Укрэксимбанк потратил всего 42,5 млн грн. В отчете отмечается, что все мартовское вознаграждение также перевели на нужды ВСУ.