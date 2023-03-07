Популярные в Украине сети "Суши Мастер" и "Суши Вок" имеют российское происхождение - NV

159 просмотров

Сети заведений азиатской кухни на "вынос" на вынос "Суши Мастер" и "Суши Вок", которые имеют сотни точек выдачи по Украине, происходят из России. Об этом говорится в материале NV.Бизнес. Одним из учредителей ООО "Суши Мастер Украина" является гражданин РФ Алексей Павлов, который владеет 50% долей компании. Именно Павлов в 2013 году создал первое заведение Суши Мастер (Sushi Master) в Тюмени (РФ). Сейчас на территории России работает более 170 заведений с таким названием. В Украине же бренд появился в 2016 году. Однако равноправным партнером россиянина Павлова в Суши Мастер Украина является известный бизнес-тренер Алекс Яновский. Это американец, который родился в Виннице и уже давно работает на всем постсоветском пространстве. Он также является основателем инвестхолдинга Х100, который развивается не только за счет продажи франшиз, но и путем привлечения небольших частных инвестиций для развития собственного сетевого бизнеса типа суши-ресторанов, пиццерий и киберклубов. "Именно благодаря навыкам американца украинского происхождения, удалось масштабировать бизнес по приготовлению суши и роллов. В конце 2021 года сообщалось, что сеть работает в 14 странах: Россия, Украина, Казахстан, Румыния, Польша, Турция, Беларусь, Литва, Венгрия и т.д.", - говорится в статье.

Также из России в Украину в 2013 году пришел еще один известный бренд - Суши Wok - крупнейшая в РФ франчайзинговая сеть по приготовлению суши, которая объединяет примерно 700 точек на всем постсоветском пространстве.

Она была создана в 2011 году в Санкт-Петербурге. В 2014 году директор сети Наталья Кихтенко рассказывала, что на старте у нее было три партнера и иностранный инвестор.

На 2022 год в Украине работало 120 точек с таким названием. Часть оформлены на одессита Андрея Ткаченко, остальные - собственность франчайзи-ФЛП по всей Украине.

С 2019 года владельцем ТМ Суши Wok в Украине является гражданин Украины Иван Штец. В 2020 году он также подал заявку на регистрацию торговой марки Sushi Wok.

Также Штец также является бенефициаром ООО "Концертный холл Одесса", который расположен по одному адресу с гостиничным комплексом Одесса, входящим в международную сеть Mozart.

Владельцем четырех одесских отелей этой сети - "Моцарт", "Одесса", "Аркадия" и "Виктория" - является Лина Акивисон - дочь Игоря Акивисона, бизнесмена из Санкт-Петербурга, которого в СМИ до сих пор называют владельцем одесских отелей. Эти гостиницы в июне прошлого года по решению Печерского районного суда Киева перешли в управление АРМА.

Согласно данным Роспатента, ТМ Суши Wok в России является собственностью ООО ТЗНЗ (Санкт-Петербург), руководителем и единственным бенефициаром которого является Сергей Акивисон - сын того самого Игоря Акивисона.

Собеседник издания, знакомый с бизнес-активностью семьи Акивисонов в Украине, рассказал, что Игоря Акивисона и владельца торговой марки Суши Wok в Украине Штеця связывали давние дружеские отношения. Однако украинская и российская сети с самого начала развивались автономно.

"Единственное чем помогал российский Суши Wok, так это советами как правильно готовить", - рассказал собеседник на правах анонимности.

Экономическая правда