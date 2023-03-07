Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане

В Кабуле (Афганистан) во вторник прошли первые торги добытой в стране нефти.

Об этом сообщило Министерство горнорудной промышленности и нефти, контролируемое движением "Талибан", передает Интерфакс-Украина.

Тендер на продажу 20 тыс. тонн кашгарской нефти и 7 тыс. тонн ангутской нефти было произведено во вторник в присутствии и.о. министра горнорудной промышленности и нефти Шахабуддина Делавара. Торги прошли в здания министерства в Кабуле.

"Мы являемся свидетелями первых добываемых в Афганистане нефти, и это предмет гордости, что компании-заявители также находились внутри страны, и вся переработка сырья будет проводиться внутри Афганистана", - заявил исполняющий обязанности министра.

5 января Министр горнорудной промышленности и нефти талибов и представитель китайской нефтегазовой компании CAPEIC подписали контракт на эксплуатацию нефтяных месторождений на севере страны.

Площадь месторождений, передаваемых в распоряжение китайской компании, по контракту составляет 4,5 тыс. кв. м. Они расположены в трех провинциях страны: Сирпули, Джаузджани и Фарьяби.

Ожидаемые объемы добычи нефти отмечены с постепенным ростом с 1 тыс. до 23 тыс. тонн в сутки. Обсуждалось, что инвестиции Китая составят от 150 млн долл. до 540 млн долл. в течение трех лет. Срок проведения геологоразведочных работ – три года, а добытая нефть должна перерабатываться в Афганистане.