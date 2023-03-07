Торговля Китая с Россией выросла двузначными темпами в январе-феврале

Экспорт и импорт Китая с Россией в январе-феврале вырос двузначными темпами по сравнению с предыдущим годом - Китай накануне заявил, что должен развивать отношения со своим северным соседом "во все более турбулентном мире".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на китайские таможенные данные.

Так, китайский экспорт в РФ подскочил на 19,8% за первые два месяца 2023 года, достигнув 15 млрд долларов, тогда как спрос со стороны других рынков сократился.

Импорт из России вырос на 31,3% - до 18,65 млрд долларов.

"Это привело к тому, что дефицит торгового баланса второй крупнейшей экономики мира с Россией составил около 3,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Ранее Reuters писало, что морской импорт российской нефти в Китай в этом месяце достигнет рекорда после того, как нефтеперерабатывающие заводы воспользовались дешевыми ценами, поскольку внутренний спрос на топливо восстановился после снятия жестких COVID-обременений.

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил на пресс-конференции в кулуарах ежегодной парламентской сессии в Пекине во вторник, что Китай должен развивать свои отношения с Россией, поскольку мир становится все более турбулентным.