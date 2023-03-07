Курс валют на 7 марта: наличный доллар на "черном рынке" в пределах 38

Во вторник, 7 марта, наличная гривня несколько ослабла по отношению к евро "черному рынку", но укрепилась к доллару.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 12:30 курс доллара на "черном рынке" составлял 38,62 - 38,76 грн. В понедельник, 6 марта, курс колебался между 38,63 – 38,86 грн.

Относительно "черного" курса гривны к евро, в это же время курс составлял 40,80 - 41,03 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 40,70 – 41,06 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 38,5 – 39,1 грн (курс на 6 марта – 38,6 – 39,2 грн);

Евро – 40,6 – 41,3 грн (курс на 6 марта – 40,5 – 41,3 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 38,1 – 38,6 грн;

Ощадбанк – 38,5 – 39,55 грн;

Укрэксимбанк – 38,6 – 39,2 грн;

Райффайзен – 37,9 – 38,8 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.