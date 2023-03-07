Бизнес жалуется, что проблема блокировки налоговых накладных не снята: обратился в Кабмин и ОП

Проблема возмещения НДС и блокировки налоговых накладных не снята - так, большинство налоговых накладных, которые были заблокированы в течение октября 2022 года, к сожалению, не смогли быть обжалованы в административном порядке.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

"К сожалению, некоторые направления работы таки требуют существенного улучшения в этих аспектах, в частности, налоговый. Так, с момента как в стране возобновил функционирование Реестр налоговых накладных (27 мая 2022 года), вопрос их регистрации и, в общем, возмещения НДС постоянно остается проблемным. Периодически у Налоговой службы возникают идеи по изменениям, периодически проблема приобретает более острый характер (как в октябре 2022 года).

В то же время, по состоянию на сейчас проблема все же не снята - бизнес продолжает страдать от блокировки и трудностей с возмещением. Большинство налоговых накладных, которые были заблокированы в течение октября 2022 года, к сожалению, не смогли быть обжалованы в административном порядке, и компании будут вынуждены обращаться в суд, где, к сожалению, рассмотрение дел может длиться годами - ну а оборотные средства компаний будут до тех пор заблокированы", - говорится в позиции ассоциации.

Там отметили, что обещанное автоматическое разблокирование на основании таблиц информации не работает на практике.

Система регистрации и алгоритм разблокировки накладных созданы так, чтобы на каждом этапе ручное вмешательство могло помешать автоматической работе системы и создать условия для двойной уплаты налогов для наполнения бюджета страны, подчеркнули в ЕБА.

"В то же время, в течение всего периода военного положения компании сообщают о получении запросов от региональных подразделений Государственной налоговой службы Украины предоставить объяснения относительно задекларированных убытков компании. И особенно вызывающе звучит заученная налоговиками фраза, что "война то не причина декларировать убытки...".