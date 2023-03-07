Все разделы
Укр / Рус

В Украине до сих пор не национализированы более 900 коммерческих объектов, принадлежащих России

Вторник, 7 марта 2023, 10:36 - Анастасия Жарикова

Более 900 коммерческих объектов, принадлежащих правительству РФ и государственным компаниям России, до сих пор не принудительно изъяты - Кабмин утвердил этот перечень полгода назад.

Об этом сообщает группа аналитиков Trap Aggressor со ссылкой на ответ Минэкономики.

В частности, речь идет о корпоративных правах на 79 предприятий и движимом имуществе:

  • 8 самолетов;
  • 11 морских судов;
  • 552 единицы подвижного состава РЖД (полувагоны, вагоны, платформы, тягачи и т.п.);
  • 58 легковых автомобилей;
  • 18 автобусов и грузовиков;
  • тому подобное.
 
Trap Aggressor

Также в списке на изъятие содержатся данные о корпоративных правах таких известных предприятий:

  • 100% ООО "ТАТНЕФТЬ- АЗС-УКРАИНА", принадлежащее российскому ПАО "ТАТНЕФТЬ", связываемое с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
  • 93% ПАО "Энергомашспецсталь", через кипрскую компанию входит в структуру госкорпорации Росатом.
  •   25% ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", принадлежащих приближенному к российскому Минторгу бизнесмену Станиславу Гамзалову.
  • 100% ООО "Брокард Украина", принадлежащее кипрской компании Инденон Холдинг Лимитед, которая контролируется Минторгом РФ.

В Trap Aggressor напоминают, что Кабинет Министров принял проект указа Президента об изъятии 903 объектов, принадлежащих Российской Федерации и его резидентам 5 августа 2022 года.

По информации Схем, далее документ передали в СНБО, но вернули обратно в правительство, а именно в Минэкономики, на доработку, но решение об изъятии так и не было принято.

"Затягивание национализации свидетельствует о серьезных проблемах и недостатках в процедурах принятия решений и требует быстрой реакции от ответственных органов власти", - отмечают в Trap Aggressor.

Согласно Закону О Государственном бюджете Украины, полученные средства от изъятия российского имущества должны быть отнесены к Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

А впоследствии использованы на строительство и реконструкцию общественных зданий, объектов критической инфраструктуры, здравоохранительных учреждений, приобретение жилья для ВПЛ и людей, потерявших дома в результате российской агрессии.

Напоминаем:

В декабре Фонд гарантирования вкладов физических лиц перевел 17 миллиардов гривен со счетов ликвидируемых российских банков - Сбербанка и Проминвестбанка - в специальный фонд государственного бюджета.

Украина Россия компании имущество война
Материалы по теме
Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины в этом году до 1% 6 марта 2023, 18:51
Италия планирует создать логистический коридор для разблокирования украинского экспорта 5 марта 2023, 18:00
Турция работает над продлением "зерновой сделки" - глава МИД 5 марта 2023, 13:36
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте