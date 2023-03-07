В Украине до сих пор не национализированы более 900 коммерческих объектов, принадлежащих России

Более 900 коммерческих объектов, принадлежащих правительству РФ и государственным компаниям России, до сих пор не принудительно изъяты - Кабмин утвердил этот перечень полгода назад.

Об этом сообщает группа аналитиков Trap Aggressor со ссылкой на ответ Минэкономики.

В частности, речь идет о корпоративных правах на 79 предприятий и движимом имуществе:

8 самолетов;

11 морских судов;

552 единицы подвижного состава РЖД (полувагоны, вагоны, платформы, тягачи и т.п.);

58 легковых автомобилей;

18 автобусов и грузовиков;

тому подобное.

Trap Aggressor

Также в списке на изъятие содержатся данные о корпоративных правах таких известных предприятий:

100% ООО "ТАТНЕФТЬ- АЗС-УКРАИНА", принадлежащее российскому ПАО "ТАТНЕФТЬ", связываемое с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

93% ПАО "Энергомашспецсталь", через кипрскую компанию входит в структуру госкорпорации Росатом.

25% ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", принадлежащих приближенному к российскому Минторгу бизнесмену Станиславу Гамзалову.

100% ООО "Брокард Украина", принадлежащее кипрской компании Инденон Холдинг Лимитед, которая контролируется Минторгом РФ.

В Trap Aggressor напоминают, что Кабинет Министров принял проект указа Президента об изъятии 903 объектов, принадлежащих Российской Федерации и его резидентам 5 августа 2022 года.

По информации Схем, далее документ передали в СНБО, но вернули обратно в правительство, а именно в Минэкономики, на доработку, но решение об изъятии так и не было принято.

"Затягивание национализации свидетельствует о серьезных проблемах и недостатках в процедурах принятия решений и требует быстрой реакции от ответственных органов власти", - отмечают в Trap Aggressor.