В Украине до сих пор не национализированы более 900 коммерческих объектов, принадлежащих России
Более 900 коммерческих объектов, принадлежащих правительству РФ и государственным компаниям России, до сих пор не принудительно изъяты - Кабмин утвердил этот перечень полгода назад.
Об этом сообщает группа аналитиков Trap Aggressor со ссылкой на ответ Минэкономики.
В частности, речь идет о корпоративных правах на 79 предприятий и движимом имуществе:
- 8 самолетов;
- 11 морских судов;
- 552 единицы подвижного состава РЖД (полувагоны, вагоны, платформы, тягачи и т.п.);
- 58 легковых автомобилей;
- 18 автобусов и грузовиков;
- тому подобное.
Также в списке на изъятие содержатся данные о корпоративных правах таких известных предприятий:
- 100% ООО "ТАТНЕФТЬ- АЗС-УКРАИНА", принадлежащее российскому ПАО "ТАТНЕФТЬ", связываемое с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
- 93% ПАО "Энергомашспецсталь", через кипрскую компанию входит в структуру госкорпорации Росатом.
- 25% ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", принадлежащих приближенному к российскому Минторгу бизнесмену Станиславу Гамзалову.
- 100% ООО "Брокард Украина", принадлежащее кипрской компании Инденон Холдинг Лимитед, которая контролируется Минторгом РФ.
В Trap Aggressor напоминают, что Кабинет Министров принял проект указа Президента об изъятии 903 объектов, принадлежащих Российской Федерации и его резидентам 5 августа 2022 года.
По информации Схем, далее документ передали в СНБО, но вернули обратно в правительство, а именно в Минэкономики, на доработку, но решение об изъятии так и не было принято.
"Затягивание национализации свидетельствует о серьезных проблемах и недостатках в процедурах принятия решений и требует быстрой реакции от ответственных органов власти", - отмечают в Trap Aggressor.
Согласно Закону О Государственном бюджете Украины, полученные средства от изъятия российского имущества должны быть отнесены к Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.
А впоследствии использованы на строительство и реконструкцию общественных зданий, объектов критической инфраструктуры, здравоохранительных учреждений, приобретение жилья для ВПЛ и людей, потерявших дома в результате российской агрессии.
Напоминаем:
В декабре Фонд гарантирования вкладов физических лиц перевел 17 миллиардов гривен со счетов ликвидируемых российских банков - Сбербанка и Проминвестбанка - в специальный фонд государственного бюджета.