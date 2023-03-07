Глава JPMorgan: главные проблемы для экономики США - война в Украине и Китай

Российская война в Украине и отношения с Китаем являются одними из главных проблем, стоящих перед экономикой США, считает главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Димон.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

"Больше всего меня беспокоит Украина", - сказал он. "Нефть, газ, лидерство в мире и наши отношения с Китаем - это гораздо серьезнее, чем экономические колебания, с которыми нам всем приходится иметь дело каждый день".

По мнению Димона, экономика США может избежать глубокой рецессии.

"У нас все еще может быть "мягкая посадка", - считает он. "Возможна мягкая рецессия, возможна более жесткая рецессия. Я думаю, что есть хорошие шансы, что инфляция снизится, но недостаточно до четвертого квартала - ФРС, возможно, придется сделать больше".





