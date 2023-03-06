Дефицит бюджета России достиг $34 миллиардов, но рост расходов замедлился – Bloomberg

Дефицит бюджета России подскочил за первые два месяца года, но расходы демонстрируют признаки более медленного роста на фоне войны в Украине.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Минфина РФ.

Подчеркивается, что дефицит достиг 2,58 триллионов рублей (34 миллиарда долларов), тогда как расходы составили 5,74 триллиона рублей.

"Хотя министерство не обнародовало месячные итоги, расходы в феврале, похоже, сократились с январских 3,12 триллиона рублей.

Хотя бюджет находится в глубоком минусе, министерство заявило, что оно продолжает придерживаться плана, чтобы удержать дефицит по итогам года в пределах целевого показателя. Оно обвинило в скачке расходов в этом году значительные авансовые расходы этого года", - пишет агентство.

"Основной причиной сокращения дефицита является падение государственных расходов на 15% после чрезвычайно больших расходов в первый месяц года. Тем не менее, Москве будет сложно сбалансировать свои счета, поскольку доходность внутренних государственных облигаций взлетела выше 11%, а доходы, не связанные с нефтью, продолжают сокращаться", - заявил российский экономист Александр Исаков.

Санкции и другие ограничения, введенные США и их союзниками из-за вторжения России в Украину, сильно ударили по доходам страны от экспорта энергоносителей, поскольку ограничения вступили в силу в течение последних нескольких месяцев.