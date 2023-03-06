В Twitter произошел сбой

В работе сервиса Twitter произошел сбой - при попытке зайти на сайт появляется сообщение об ошибке, связанной с API.

Об этом сообщают пользователи сервиса.

О проблеме сообщили пользователи из разных стран. При этом мобильная версия работает без проблем, свидетельствуют отзывы пользователей сервиса.

По данным портала Downdetector, начиная с 18:21 по Киеву фиксируется резкий рост количества жалоб на работу Twitter - 72% пользователей жалуется на работу сайта, 16% - приложения.

Позже в Twitter Support сообщили, что "некоторые части Twitter сейчас могут работать не так, как ожидалось".

"Мы внесли внутренние изменения, которые имели некоторые непредсказуемые последствия. Мы работаем над этим и сообщим, когда все будет исправлено", - говорится в сообщении.

"Эта платформа такая хрупкая. Эх. В ближайшее время все поправят", - написал в ответ одному из пользователей владелец соцсети Илон Маск.