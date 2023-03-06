У Кличко говорят, что не планируют ликвидировать пешеходную зону возле Бессарабской площади
Ликвидировать пешеходную зону и открывать Бессарабскую площадь в Киеве для движения автомобилей сейчас не планируется.
Об этом заявил директор Департамент транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, сообщает пресс-служба КГГА в Facebook.
В администрации отметили, что продолжаются обсуждения по эффективной организации дорожного движения в центре города.
"Сейчас, в условиях военного положения, ограничено движение транспортных средств по улице Грушевского и на ряде прилегающих улиц вблизи государственных учреждений. Поэтому транспортный поток автомобилей, которые движутся с бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик в направлении улицы Бассейной и бульвара Леси Украинки, существенно увеличился.
Ликвидировать пешеходную зону и открывать Бессарабскую площадь для движения автомобилей сейчас не планируется", - Кандибор и призвал журналистов не распространять непроверенную информацию.
В КГГА добавили, что город также продолжает работать над упорядочением парковки в городе, в том числе и возле Бессарабской площади.
Напомним:
1 марта на странице общественной организации "Пассажиры Киева" появилась информация, что пешеходную зону возле Бессарабского рынка ликвидируют.
"Поиграли в Европу и хватит... Кандибор решил ликвидировать пешеходную зону на Бессарабской площади, чтобы снова открыть ее для движения автомобилей и организовать вдоль тротуаров паркоместа", - заявили активисты.
Пешеходную зону создали в 2021 году по совету Всемирного банка. Моделирование показало, что перекрытие проезда уменьшит задержки в движении транспорта.
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Экономическая правда