У Кличко говорят, что не планируют ликвидировать пешеходную зону возле Бессарабской площади

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Ликвидировать пешеходную зону и открывать Бессарабскую площадь в Киеве для движения автомобилей сейчас не планируется.

Об этом заявил директор Департамент транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, сообщает пресс-служба КГГА в Facebook.

В администрации отметили, что продолжаются обсуждения по эффективной организации дорожного движения в центре города.

"Сейчас, в условиях военного положения, ограничено движение транспортных средств по улице Грушевского и на ряде прилегающих улиц вблизи государственных учреждений. Поэтому транспортный поток автомобилей, которые движутся с бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик в направлении улицы Бассейной и бульвара Леси Украинки, существенно увеличился.

Ликвидировать пешеходную зону и открывать Бессарабскую площадь для движения автомобилей сейчас не планируется", - Кандибор и призвал журналистов не распространять непроверенную информацию.

В КГГА добавили, что город также продолжает работать над упорядочением парковки в городе, в том числе и возле Бессарабской площади.

Напомним: