Резников рассказал, сколько Минобороны "сэкономило" из-за изменения в выплатах военным

Министр обороны Алексей Резников getty images

С пересмотром порядка выплат надбавок в 30 тысяч грн для военных, которые не задействованы в выполнении боевых задач, Минобороны "сэкономило" около 100 млрд грн, которые необходимы для обеспечения ВСУ.

Об этом министр обороны Алексей Резников рассказал в интервью Liga.net.

Экономия, заявил он, был вторым фактором в принятии решения об изменении условий для выплаты военнослужащим надбавок в 30 тысяч грн. Главным фактором была справедливость, убеждает министр. По его словам, Минобороны получали сигналы от бойцов о том, что военные, которые рискуют жизнью на "нуле" получают надбавку 100 тыс грн, при этом силы обеспечения, которые за 20-40 км от линии фронта и не рискуют так своей жизнью - тоже получают 100 тыс грн, что не является несправедливым.

Поэтому, считает он, была нужна модернизация:.

"Ты хочешь получить больше денег, у тебя есть мотивация - пожалуйста, можешь рапорт подать. Даже если ты не на "нуле" - тебя переведут на линию соприкосновения. Ты считаешь, что нуждаешься в ротации и отдыхе, но можешь выполнять менее рискованное боевое задание, - получай 30 000 грн плюс денежное обеспечение. Если нет - просто денежное обеспечение".

После этого идет "сбережения" по разным факторам. "Это около 100 млрд грн", - уточнил министр и подчеркнул, что война продолжается, и в рядах Сил обороны есть потери. Семьям погибших нужно заплатить по 15 млн грн, также есть выплаты раненым.

"Это серьезная нагрузка на бюджет, должны быть к этому готовы. Оте "сбережения" - это ресурс, который позволяет нам обеспечить живую ткань сектора безопасности. ВСУ - крупнейший работодатель в стране. Работодатель должен понимать свой ресурс. Мы же не зарабатываем, а только тратим".